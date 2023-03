Individuato il rapinatore della farmacia di San Gavino

Neanche 24 ore e i carabinieri della compagnia di Villacidro hanno individuato l'autore della rapina nella farmacia di via Dante a San Gavino Monreale messa a segno lunedì sera. E' stato denunciato un 22enne già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane è stato incastrato dall'abbigliamento indossato al momento del colpo e dal nervosismo affiorato durante la perquisizione dei carabinieri. Messo alle strette ha confessato e collaborato, facendo trovare la pistola giocattolo usata per la rapina, gli indumenti e il bottino di 950 euro.

I militari visionando i filmati di sorveglianza della farmacia avevano notato che il malvivente indossava indumenti particolari: una tuta bicolore e delle scarpe sportive di marca. I militari hanno concentrato la loro attenzione su alcuni personaggi noti in zona, in particolare un 22enne di Monserrato che viveva a poche centinaia di metri dalla farmacia perché in affidamento in prova ai servizi sociali.

Perquisendo la sua abitazione hanno trovato le scarpe notate nei filmati delle telecamere di sorveglianza. Durante il controllo il ragazzo era irritato e guardava fuori dalla finestra, verso un terreno. I carabinieri hanno deciso di perlustrare l'area e hanno trovato la tuta bicolore. Alla fine il giovane ha confessato. Recuperata sia l'arma sia il denaro.