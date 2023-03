La decisione dei giudici: Cospito resta in ospedale al 41 bis

Alfredo Cospito rimarrà detenuto in regime di 41bis, anche se in ospedale. Il tribunale di sorveglianza di Milano e quello di Sassari hanno rigettato l'istanza della difesa dell'anarchico che resta nel regime di sorveglianza attuale nel reparto protetto del San Paolo di Milano. I legali di Cospito avevano avanzato la richiesta per gravi motivi di salute e avevano indicato come residenza per gli eventuali arresti domiciliari la casa della sorella, nel Lazio. "L'esito era scontato; non confidavamo in alcun modo in questa iniziativa - ha commentato il legale di Cospito, Flavio Rossi Albertini -. Rappresentava un passaggio obbligato per adire, anche sotto questo profilo, le giurisdizioni internazionali".