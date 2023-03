La Dinamo vince e vola al quarto posto

Dopo la sosta per Coppa Italia e nazionali, la serie A di basket riparte con l'anticipo della 20esima giornata: al PalaSerradimigni Sassari la spunta per 90-81 (25-26, 44-43, 62-61 i parziali) su Venezia. Quarto successo di fila per il Banco di Sardegna, che aggancia provvisoriamente Pesaro al quarto posto e ringrazia Robinson (24 punti) e Diop (19 punti), mentre la Reyer incassa il primo ko in campionato sotto la guida di Spahija, nonostante la prova positiva di Bramos (17 punti) e resta nona a quota 18.