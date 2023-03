Una iurta, una tenda tradizionale, è stata sistemata in piazza Gramsci a Cagliari. Un simbolo di festa per la comunità del Kirghizistan residente in Sardegna, che ha radunato nel centro decine di persone. In Sardegna vivono circa 800 persone provenienti dalla repubblica ora indipendente, sino al 1991 all'interno dell'Unione sovietica. Gran parte della comunità kirghisa, circa il 90 per cento, è concentrata nel sud Sardegna.