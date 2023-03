La magia dei tulipani, riapre il Giardino di Lu

Riapre le porte al pubblico da domani, domenica 19 marzo, il Giardino di Lu a Pimentel, il parco di tulipani nato nel 2016 per iniziativa di Maria Fois Maglione in memoria della figlia Luena, dove i visitatori potranno ammirare, fotografare e raccogliere i coloratissimi fiori e sostenere così le donne che lottano contro il tumore ovarico.

L'associazione Il Giardino di Lu, infatti devolverà il ricavato della vendita dei tulipani ad attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica su una malattia che colpisce ogni anno, in Italia, più di cinquemila donne. Il programma della giornata inaugurale prevede, a partire dalle 9,30, i saluti istituzionali del sindaco di Pimentel Damiano Aresu e gli interventi di monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei, e di monsignor Marcello Contu, in rappresentanza della Consulta diocesana per la Pastorale della salute. Per partecipare è necessario prenotarsi con un messaggio via Whatsapp al 3402494517; poi, nelle giornate successive, l'accesso sarà senza prenotazione.