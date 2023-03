La mobilità sanitaria passiva costa alla Sardegna 74 milioni di euro

Secondo l'ultimo report della Fondazione Gimbe, nel 2020 in Sardegna il saldo della mobilità sanitaria regionale è pari a oltre 57milioni euro. Si tratta della differenza tra quanto speso per curare in Sardegna malati arrivati da altre regioni, pari a 16.367.089 euro di crediti e quanto, invece, speso, per far curare i pazienti sardi fuori dell'Isola, pari a 73.983.192 euro di debiti. Il saldo pro-capite di mobilità sanitaria, che collocala Sardegna in 16/a posizione, è negativo ed è pari a 36 euro.