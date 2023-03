La Regione impugna la Finanziaria nazionale

L'insularità fa litigare Regione e Governo, con la Giunta Solinas che cita in giudizio l'esecutivo nazionale di fronte alla Corte Costituzionale. Tema della disputa le risorse previste nella finanziaria nazionale 2022 nell'ambito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna". Il Governo, infatti, ha previsto lo stanziamento di 5 milioni per il 2023 e i 15 a partire dal 2024, "in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità". Una formulazione che, però, a Villa Devoto non è stata apprezzata perché potrebbe far passare l'idea che i fondi stanziati chiudano la partita delle compensazioni per gli svantaggi dell'insularità. Per evitare questo rischio, la Regione ha deciso di aprire il contenzioso con lo Stato.