La Sardegna celebra le donne, Consiglio illuminato di rosa

La Sardegna celebra le donne con un ricco programma di appuntamenti. Da ieri sera Consiglio regionale illuminato di rosa in occasione dell'8 marzo. Stamattina a partire dalle 11 seduta speciale dell'aula proprio dedicata alle donne che maggiormente hanno dato lustro all'Isola. Tra le ospiti l'imprenditrice MariaFrancesca Serra, Giulia Pintor, campionessa del mondo di tiro al volo, Viola Bandinu, la studentessa appena nominata dal presidente Mattarella Alfiere della Repubblica. Sempre alle 11 - in Municipio a Cagliari - la cerimonia di consegna del "Premio Donna Sarda 2023" alla scrittrice Iride Peis Concas. Contemporaneamente, in piazza Yenne, lo sciopero femminista e transfemminista contro la violenza maschile sulle donne e ogni forma di violenza di genere.

Gli altri appuntamenti



CAGLIARI www.unicaradio.it - ore 9 - Iniziativa "Radiogramma: Passi Affrettati" organizzata dall'Associazione Studentesca Universitaria Unica Radio all'interno del calendario condiviso "Feminas. Cagliari contro la violenza" (anche ore 13 e 20).

CAGLIARI Sa Manifattura, sala conferenze - ore 9.20 - L'assessora regionale del Lavoro, Ada Lai, presenta le misure "Donne e Lavoro" volte a favorire l'occupazione femminile.

UTA Casa circondariale Ettore Scalas - ore 9.30 - "Un sorriso oltre le sbarre", iniziativa per le detenute, organizzata dall'associazione Socialismo Diritti Riforme con la partecipazione degli attori e registi del Cada Die Teatro Alessandro Maxia e Pierpaolo Piludu

QUARTU S.E. ore 10 Inaugurazione delle "Panchine Rosse" della scuola media di via Tiziano e (ore 12) nel Parco Andrea Parodi di Flumini.

PULA ex Pretura Regia ore 10 Inaugurazione della mostra fotografica tutta al femminile "Sappiamo chi siete" allestita a cura della Fondazione Pula Cultura Diffusa (visitabile fino al 18 marzo).

SENNORI - presso Panchina Rossa ore 10 Piantumazione di un albero di mimosa alla presenza di Piera Muresu, scampata alla morte dopo essere stata colpita da due colpi di pistola esplosi dal suo compagno. Alle 18 (Biblioteca comunale) "Percorso narrante delle donne - Racconti di vita, di lavoro, di successo". A seguire Maggie S. Lorelli presenta il suo libro "The Human Show".

SANT'ANNA ARRESI - piazza Martiri - ore 10.30 Corteo transfemminista antimilitarista alla base Nato di Teulada organizzato da Assemblea Lotto3antimilitarista.

CAGLIARI - Liceo Euclide, via Ligas - ore 16 - Presentazione del video del flash mob organizzato dalle studentesse del CPIA1 di Cagliari e tavola rotonda "Non CPIAce la violenza".

SASSARI - piazza d'Italia - ore 16 - Flash mob per le donne iraniane e afghane organizzato dalla commissione Pari Opportunità del Comune. Alle 16.15 (Fondazione di Sardegna) convegno "Potete uccidermi quando volete, ma non potrete fermare l'emancipazione delle donne".

CARBONIA - sala Polifunzionale, piazza Roma - ore 16.30 - Incontro "Donne: orgoglio, coraggio e determinazione" organizzato dalla commissione Pari Opportunità del Comune.

NUORO - Auditorium Biblioteca Satta - ore 17 - Incontro-dibattito "La rete di supporto socio sanitario femminile nel territorio nuorese" organizzato da Cgil, Cisl e Uil.

CAGLIARI - Lazzaretto - ore 17 - Iniziativa di sensibilizzazione sui diritti e sulla situazione delle donne afghane e iraniane promossa da "Umanità Nuova", espressione sociale del Movimento dei Focolari Sardegna.

CAGLIARI - Spazio E_Emme, via Mameli 187 - ore 18 - Apertura della mostra di Lara Ilaria Braconi "I sogni non hanno titolo" (visitabile fino al 31 marzo).

QUARTU S.E. - ex Convento dei Cappuccini - ore 18 - Inaugurazione della mostra di Mabi Sanna "Donne portate dal vento" (visitabile fino al 13 marzo).

CAGLIARI - Fondazione di Sardegna - ore 18 - Incontro con Marcello Atzeni, autore del libro "Donne che pensano con gli occhi".

OZIERI - Pinacoteca G. Altana - ore 18.30 - Concerto "Dedica alle Donne" a cura dell'Associazione Culturale Sandalia.

SASSARI - Biblioteca Popolare Sport, via Turritana 76B - ore 19 - Evento "Un secolo di sport al femminile a Sassari - 100 anni di sport in città attraverso la storia di 10 grandi donne" con Andrea Sini.

CAGLIARI - Galleria Nova Karel, viale Trieste 59/B - ore 19 - Incontro "Uomini in prima fila", per contrastare la violenza sulle donne, organizzato dall'Associazione Ciaabi Afrosardit.

MACOMER - Libreria Verbavoglio-Ubik - ore 19 - Presentazione del libro "Un giorno all'improvviso. I racconti delle donne al tempo del covid", a cura di Giulia Giornaliste