La settima festa della Dinamo: Tortona ko

La settima vittoria consecutiva della Dinamo è arrivata contro un avversario di caratura superiore rispetto a quelli battuti nelle partite precedenti. Tortona, terzo in classifica dietro alle giganti Virtus e Olimpia, ha scelto di mettere la partita sui binari dell’intensità e della corsa. La Dinamo, nonostante le assenze di Jones e Robinson, è riuscita a non patire la fatica nella seconda parte di gara, e vincere con le giocate di esperienza di Kruslin e Bendzius, autore di 22 punti con con sei triple. Buona la prova di Dowe (15), Stephens (10) e Diop (11), dominatori a rimbalzo.





Piero Bucchi, coach della Dinamo, manda in conferenza stampa i suoi assistenti. A prendere la parola è Giacomo Baioni: “Abbiamo avuto dei problemi nella qualità del gioco, ma li abbiamo risolti con l’apporto di tutti, nonostante la fatica patita da alcuni giocatori. Questa è una squadra unita, coesa, capace di apportare correzioni durante la partita, di prendere iniziative individuali dal punto di vista difensivo. Oggi è stata davvero una grande giornata”.



Il preparatore Boccolini si è espresso sulle condizioni di Jones e Robinson: “Dovrebbero rientrare questa settimana, ma li valutiamo giorno per giorno”.



Marco Ramondino, coach di Tortona: “Sassari ha giocato nell’arco della partita meglio di noi. Da parte nostra c’è stato troppo nervosismo ingiustificato. Tanti errori, abbiamo lasciato alla Dinamo troppi tiri aperti da tre punti e 13 rimbalzi in attacco. Nel secondo tempo ci siamo persi Bendzius. Sassari ha giocato con maggiore fluidità in attacco, i ritmi elevati non ci hanno aiutato perché quando non controllavamo l’azione abbiamo commesso troppi errori”.