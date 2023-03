Lavori per la nuova 125, traffico deviato a Tortolì

Per consentire l'ultimazione dei lavori di realizzazione della nuova strada statale 125 "Orientale Sarda", a partire da oggi 8 marzo 2023, saranno in vigore limitazioni al transito a Tortolì, in provincia di Nuoro. Nel dettaglio, il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato lungo una complanare di nuova realizzazione della lunghezza di circa 500 metri. Il provvedimento si rende necessario per consentire gli interventi di raccordo tra il nuovo e il vecchio tracciato e, contestualmente per la realizzazione della rotatoria di accesso alla città di Tortolì. Le limitazioni saranno attive fino alla conclusione dell'opera, prevista per giugno 2023.