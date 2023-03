E' partita questa mattina alle 9.35 la SoloWomenRun con le sue 12mila partecipanti. Il primo via dalla Fiera di Cagliari è stato quello della camminata non competitiva di 5 km. Alle 10.45 la partenza della corsa competitiva sulla distanza dei 10 km. La corsa in rosa torna con il suo spirito solidale e un occhio particolare rivolto alle associazioni impegnate in progetti di solidarietà.