Le lacrime e poi il silenzio per la mamma di Chiara

Il confronto è stato breve. Le lacrime e poi il silenzio. Quindi la conclusione dell'interrogatorio di garanzia di Monica Vinci, la 51enne accusata di aver ucciso la figlia, Chiara Carta, di 13 anni, nell'abitazione di famiglia a Silì, frazione di Oristano, il 18 febbraio scorso. Accanto alla donna il suo difensore Gianluca Aste; in collegamento da Oristano la gip Federica Fulgeri e il pm Valerio Bagattini. "La mia assistita sta male - ha confermato all'agenzia ANSA l'avvocato Aste - parla poco o nulla, non è in grado di reggere un interrogatorio". Adesso il legale sta valutando la richiesta di una perizia psichiatrica.