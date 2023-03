L'Isola apre al turismo, 233 voli e 9,4 milioni di posti

La Sardegna spalanca le sue porte d'accesso ai turisti per la stagione estiva 2023: 9,4 milioni di posti a disposizione su un totale di 233 voli da 25 Paesi. Sono i numeri diffusi dagli assessori regionali del Turismo, Gianni Chessa, e dei Trasporti, Antonio Moro, che hanno scelto l'aeroporto di Alghero per presentare il network della cosiddetta 'Summer 2023', l'operativo dedicato all'estate, da tutti e tre gli scali dell'Isola. Una scelta non casuale dopo la notizia della fusione dei due aeroporti del nord Sardegna e l'attenzione accesa dalla Regione sull'operazione societaria. Dei 233 voli previsti 89 sono nazionali e 144 internazionali con alcune destinazioni oltre Oceano. I posti disponibili sulle rotte internazionali, circa il 36% dell'offerta totale, sono in prevalenza per la Germania (23%), poi Francia (16%), Regno Unito (13%), Spagna e Svizzera (11%), Polonia (4%), Paesi Bassi (3%) e altri (19%). Cifre da record, come ha sottolineato l'assessore Chessa che ha come obbiettivo di superare i 7 milioni di arrivi e gli oltre 20 milioni di presenze del 2022.