Maestrale e mare agitato, saltano 4 corse da Santa Teresa

Il vento di maestrale fa sentire ancora la sua forza in Sardegna creando qualche disagio nei collegamenti marittimi. In particolare, a causa del mare molto agitato sulle Bocche di Bonifacio, sono saltati questa mattina quattro collegamenti, operati da Moby, sulla tratta Santa Teresa Gallura e Bonifacio. Si tratta delle corse delle 8.50 e 12 da Bonifacio a Santa Teresa e di quelle tra il porto sardo e quello francese delle 10.10 e delle 13.20. Al momento non sono previste ulteriori cancellazioni, ma si attende che cali l'intensità del vento che sta sferzando da ieri la Sardegna con folate che sono arrivate anche a 140 km/h.