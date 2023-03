Villanovaforru, maltratta la moglie e le ruba dei soldi: arrestato per rapina

Ha maltrattato per l'ennesima volte la moglie, rubandole 50 euro ed è stato arrestato per rapina. Rischia anche una denuncia per maltrattamenti, se verrà formalizzata la querela da parte della donna. Protagonista dell'episodio, accaduto ieri in un centro per accoglienza migranti Villanovaforru - nel sud Sardegna - un trentunenne algerino - richiedente asilo - già noto alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati dal direttore della struttura.