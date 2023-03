''Mi hanno rapinato'' chiama i carabinieri ma era tutto falso, 26enne denunciato

A Pirri i carabinieri hanno denunciato un 26 enne di Elmas per simulazione di reato. Il ragazzo, ryder, aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine raccontando di aver subito una rapina ad opera di due cittadini stranieri in via Riva Villasanta. Ma vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sull'ipotetico luogo della vicenda è stato accertato dai carabinieri che non la rapina non era mai avvenuta.

Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere che un mese prima al giovane era stata revocata la patente di guida.