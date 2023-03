Minacce di morte contro il sindaco di Bultei

"Sindaco Arca stai lontano dalle assunzioni o muori. Tu e giunta". È la macabra scritta con le minacce di morte contro il primi cittadino Daniele Arca e gli assessori di Bultei, apparsa su un muro alla periferia del piccolo paese del Goceano. Una messaggio chiaro che ha messo in allarme la comunità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bono, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai colpevoli. La scritta, eseguita con della vernice spray rossa, è stata notata da alcuni abitanti. I militari hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza in paese, sperando che i malviventi siano stati ripresi mentre si dirigevano verso la periferia.