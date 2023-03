Minaccia e aggredisce l'ex compagna, arrestato un 36enne nell'Oristanese

Costringeva l'ex compagna a vivere in uno stato di semi-reclusione. Le vietava di avere rapporti con chiunque non fosse di famiglia. Alla fine ha anche aggredito e minacciato la donna davanti al figlio minorenne. Sono le accuse che hanno condotto all'arresto di un uomo di 36 anni da parte dei carabinieri di Riola Sardo, su ordine di custodia cautelare in carcere firmato dalla gip di Oristano Silvia Palmas. L'uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.