Morì in una cava a Orosei, "fu un omicidio" dicono i periti

"Il giovane operaio è stato ucciso, le lesioni al cranio non sono compatibili con l'incidente sul lavoro, è stata un'azione violenta e volontaria di ignoti". Colpo di scena nel processo a Nuoro per la morte, il 13 marzo del 2014, di un operaio di 24 anni di Dorgali, Antonello Mereu, in una cava di marmo a Orosei. Per i periti nominati dal tribunale, non si trattò di un incidente sul lavoro ma di un delitto.In aula i due professionisti hanno illustrato l'esito delle loro perizie che escludono una morte bianca. La procura aveva da subito imboccato questa strada, chiedendo e ottenendo il rinvio a giudizio degli allora responsabili della ditta per cui lavorava la vittima con l'accusa di omicidio colposo.

Per i consulenti nominati dalla giudice, infatti, non è stata la verga volata mentre Mereu tagliava con il filo diamantato i blocchi di marmo a colpirlo al cranio e ucciderlo, ma un'aggressione con un oggetto appuntito "un punteruolo o un ciacciavite". In base a questa ipotesi, il giovane sarebbe stato sorpreso alle spalle dal suo assassino, e non lo avrebbe sentito arrivare a causa del forte rumore del macchinario che stava usando. Sul risultato dei periti concordano le difese degli imputati, ma non la pm nè l'avvocato che tutela la famiglia di Mereu che insistono per l'incidente sul lavoro. La battaglia sulle perize è appena iniziata, prossima udienza il 25 maggio.