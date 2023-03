Nasce un gestore unico per gli aeroporti di Olbia e Alghero

Sarà una società unica a gestire i due aeroporti di Olbia e Alghero. La nascita di Nord Sardegna Aeroporti S.p.A. (in sigla NSA) è stata decisa dai consigli di amministrazione delle attuali società di gestione, GEASAR e SOGEAAL. Parte così un percorso che porterà alla fusione in un unico ente gestore. Diverse le finalità: tra gli obiettivi dichiarati, spiega un comunicato stampa, c'è quello di incrementare il traffico totale passeggeri, passando dai 4,7 milioni del 2022 a 7 milioni nel 2030. Inoltre, spiega la nota, servirà a “sfruttare al meglio le potenzialità dei due scali con una logica di sistema, perseguendo al contempo possibili specializzazioni legate alla loro vocazione funzionale e territoriale, nonché strategie operative e commerciali finalizzate all’utilizzo ottimale delle infrastrutture e ad un’offerta di servizi aeroportuali di qualità”.

Le novità ai vertici degli aeroporti sardi potrebbero non finire qui: la nascita di Nord Sardegna Aeroporti infatti “anticipa e prepara la strada per l’auspicata creazione di un unico polo industriale dei tre aeroporti sardi”. Si tratta del progetto per un gestore unico degli scali isolani. Progetto che trova diversi sostenitori ma anche detrattori nel sistema produttivo e industriale sardo.

L’assetto azionario di NSA rimarrà sostanzialmente invariato rispetto a quello attuale delle società di Olbia e Alghero-Fertilia. La maggioranza del capitale sarà infatti detenuta, direttamente e indirettamente, da F2i Ligantia SpA, società gestita da F2i SGR e che vede tra i suoi azionisti anche la Fondazione di Sardegna.