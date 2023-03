Nascondeva 18 kg di marijuana nell'ovile, arrestato allevatore

Nascondeva 18 kg di marijuana nell'ovile. Per questo motivo un allevatore algherese di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Sassari. E' successo nella zona agricola di Campanedda. In seguito a un controllo, i militari, supportati dai "Cacciatori di Sardegna", hanno trovato la marijuana celata all'interno di due bidoni oltre a 700 euro in banconote di piccolo taglio. Il giudice del tribunale di Sassari ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.