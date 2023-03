Nella mappa dell'Ue della presidenza svedese manca la Sardegna

Nel padiglione sede dei vertici della presidenza di turno svedese dell'Unione europea c'è una mappa gigante dell'Europa, ma manca un dettaglio: la Sardegna. La seconda isola italiana per dimensioni è stata "dimenticata", mentre la Corsica, pur essendo più piccola, appare sproporzionata sulla mappa. La cartina stilizzata, fatta di muschio vivo, è in bella mostra nell'ingresso della sala riunioni dove ministri e delegazioni da tutta Europa si sono incontrati per il semestre di presidenza svedese ad Arlanda vicino a Stoccolma. Oltre alla Sardegna mancano anche le isole di Minorca, Ibiza e Oland, un'isoletta poco a largo della città di Kalmar, nel sud-est della Svezia, e altre isole minori del Mediterraneo.