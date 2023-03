Neonata morta a Burgos, chiuse le indagini

Sono state chiuse le indagini sulla tragedia della neonata morta in casa a Burgos il 17 giugno scorso. Sono quattro gli indagati: la madre, i nonni materni e la zia. Le ipotesi di reato sono quelle di abbandono di minore e omissione di soccorso. La magistratura nuorese, in sostanza, sostiene che non sia stata richiesta l'attenzione medica necessaria durante la gravidanza e dopo il parto.