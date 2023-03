Nuovi fondi regionali contro bullismo e cyberbullismo

La Regione ha stanziato nuove risorse destinate alle autonomie scolastiche per contrastare il bullismo e il cyberbullismo: 150mila euro ogni anno, fino al 2025, divisi in maniera equa: metà a scuole elementari e medie insieme (primarie e secondarie di primo grado), metà alle scuole superiori (secondarie di secondo grado).

Ha dato l'annuncio l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu: "L'intervento si è reso necessario – ha detto - perché ormai il fenomeno sta diventando davvero preoccupante e pericoloso per la stessa incolumità dei ragazzi.”

L'obiettivo è di prevenire e ridurre ogni tipo di intimidazione tra coetanei, online e offline, perché tra le due dimensioni non c’è una reale distinzione, e questo – come afferma l’ultimo rapporto Eurispes - devono capirlo anche i genitori.

Verranno inoltre istituiti sportelli di ascolto - massimo uno per ogni autonomia scolastica, con una spesa massima di 4mila euro - coordinati e gestiti da professionisti specializzati in interventi sul bullismo. Coinvolgeranno alunni e alunne, insegnanti e genitori. Un intervento simile a iniziative che hanno preso piede in alcuni istituti modelli dall’Isola. Dai peer educator – giovani osservatori – del Convitto Emanuele II di Cagliari ai mediatori dell’Istituto Comprensivo Farina di Sassari, scelto da un progetto nazionale sulla giustizia riparativa.