Ogni giorno l'8 senza paura, la campagna del centro antiviolenza

"L'8 ogni giorno senza paura " è la campagna lanciata dal Centro antiviolenza Donna Ceteris in collaborazione con i Comuni di Cagliari, Monserrato, Quartu e Maracalagonis. Il progetto punta al coinvolgimento di scuole, attività commerciali, associazioni, enti pubblici, enti privati, strutture sanitarie e forze dell'ordine sul tema della violenza sulle donne. "Un modo - dichiara la presidente Silvana Maniscalco - per costruire e rendere attiva e operativa la rete di protezione sociale su una delle piaghe umane più difficili da ricomporre.

In questo modo vogliamo che ognuno e ognuna possano sentirsi protagonisti di una battaglia che deve riguardare tutti allo stesso modo, donne e uomini". L'invito dell'associazione è diretto a far emergere e trovare una soluzione a casi sommersi o non dichiarati di violenza o maltrattamento.

Un'azione civica e sociale - spiegano i promotori - disseminata lungo tutti i 12 mesi dell'anno, superando così l'impostazione più convenzionale delle ricorrenze, come il 25 novembre e l'8 marzo, per una sensibilizzazione costante e ripetuta.