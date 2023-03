Olbia, sgomberata la casa della coppia indagata per il caso Bechere

La polizia locale di Olbia è intervenuta per lo sgombero della casa di via Pietro Aretino abitata da Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, la coppia indagata dalla Procura di Tempio per la scomparsa di Rosa Bechere, la sessantenne invalida svanita nel nulla lo scorso dicembre dalla sua abitazione di via Petta. Rapina, lesioni, omicidio e occultamento di cadavere le accuse mosse a carico dei due ex vicini di casa, che secondo gli investigatori avrebbero orchestrato il delitto per impadronirsi degli assegni percepiti dalla donna, compreso il reddito di cittadinanza. Adesso per loro si aggiunge il problema dello sgombero, ordinato dal Comune di Olbia lo scorso 22 febbraio per occupazione abusiva.