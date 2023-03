Olbia, verso l'esproprio dei terreni per il collegamento in treno

Rete ferroviaria italiana ha avviato il procedimento per il vincolo sui terreni interessati dal tracciato della linea che collegherà Olbia con l'aeroporto Costa Smeralda. Si tratta del primo passo concreto che porterà all'esproprio dei terreni da parte della società di infrastrutture delle Ferrovie dello Stato per la realizzazione dell'opera di 3,4 chilometri. La nuova tratta prevede anche un collegamento con la Sassari-Chilivani. Ora i proprietari dei terreni hanno 30 giorni di tempo per consultare i documenti e presentare osservazioni.