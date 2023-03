Omicidio di via Petta, al via il processo per Davide Iannelli accusato di aver ucciso il suo vicino

Rinvio a giudizio per Davide Iannelli, accusato di aver cosparso di liquido infiammabile il suo vicino di casa Antonio Cozzolino, lo scorso 11 marzo a Olbia, per poi dargli fuoco. L'uomo era morto in ospedale a Sassari, dopo nove giorni di agonia. L’accusa è quella di omicidio premeditato, aggravato dall’efferatezza. I familiari della vittima si sono costituiti parte civile. La prima udienza del processo, in Corte di Assise a Sassari, si terrà il prossimo 9 maggio.

Davide Iannelli è il marito di Rosa Bechere, la pensionata olbiese scomparsa nel nulla da fine novembre.