Ospedale di Alghero, altri 14 posti letto per il recupero

Diventano operativi altri 14 posti letto che consentono alla struttura di Recupero e riabilitazione funzionale dell’ospedale Marino di Alghero di ampliare l’assistenza.

Sono dedicati all’attività di riabilitazione intensiva, per interventi di recupero di disabilità importanti, che necessitano di una sorveglianza medico-infermieristica nell’arco delle 24 ore.

I posti letto sono stati attivati nei giorni scorsi nell’unità operativa diretta da Silvano Camerada e si sommano ai 10 già in funzione con le stesse caratteristiche.

«La nostra azione - afferma il direttore generale dell’Aou di Sassari, Antonio Lorenzo Spano - è quella di aumentare l’offerta di prestazioni sanitarie, attraverso un processo sinergico di inserimento nelle attività di secondo e terzo livello garantite all'interno dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari».

Le richieste sono tante. L'incremento dei posti letto consente di accogliere nel minor tempo possibile i pazienti e accorciare i tempi di attesa di quelli che, ricoverati nei reparti per acuti dell’ospedale di Sassari, come la Neurochirurgia, la Medicina e la Stroke unit, devono essere trasferiti per iniziare le terapie riabilitative.