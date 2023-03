Ospedali, la Regione apre le porte ai medici in pensione

Per far fronte alle croniche carenze di organico nelle strutture ospedaliere e territoriali, in aggiunta alle misure di medio e lungo periodo come l'aumento dei posti nelle scuole di specializzazione, un aiuto immediato potrebbe arrivare dai medici in pensione. Un reclutamento straordinario è stato predisposto dall'assessorato regionale alla Sanità. L'assessore Carlo Doria ha inviato una comunicazione ai direttori generali delle aziende sanitarie affinché partano gli avvisi rivolti ai camici bianchi in quiescenza al di sotto dei 70 anni e al personale del comparto secondo quanto previsto dalle normative Covid. Le porte per i dottori resteranno aperte per tutto il 2023. “L’obiettivo è quello di dare soluzioni rapide ed emergenziali e per farlo utilizzeremo ogni mezzo a nostra disposizione” ha detto Doria. La possibilità di assunzioni riguarderà anche gli specializzandi in pediatria, che “potranno – sottolinea l’assessore – assumere incarichi provvisori o di sostituzione nelle sedi vacanti dei pediatri di libera scelta, quest’ultima ipotesi in analogia a quanto già avviene per i medici specializzandi in medicina generale”.