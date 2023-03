Ospitati 15 dei 30 migranti rimasti senza alloggio dopo il rogo doloso che ha distrutto lo stabile

Hanno trovato alloggio nelle strutture del comune e nei cas (centri di accoglienza straordinaria), quindici dei trenta migranti che occupavano lo stabile di via Riva di Ponente andato distrutto nell'incendio doloso divampato ieri mattina a Cagliari. Nel dettaglio, dodici persone con regolare permesso di soggiorno sono stati ospitati in strutture di pertinenza comunale mentre altri tre immigrati regolari richiedenti protezione internazionale sono stati condotti nei cas gestiti dalla prefettura. Per quanto riguarda invece i migranti irregolari, tre sono stati accompagnati al Cpr per essere rimpatriati nel paese di origine mentre ad altri dodici è stato consegnato il foglio di via per lasciare il territorio italiano entro sette giorni.