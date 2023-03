Si comincia con la chiusura alla circolazione nel primo tratto di viale Bonaria: da via Sonnino e sino a via della Stazione Vecchia. Preludio di quello che accadrà nelle prossime settimane con l'avvio di numerosi cantieri nel capoluogo, il primo fra tutti, quello di via Roma. Lavori che cambieranno il volto della città e che inevitabilmente creeranno disagi per i cittadini.

Mercoledì in Comune la presentazione delle modifiche al traffico.