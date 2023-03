Paura a Sassari, in fiamme un autoarticolato. Sul posto vigili del fuoco e polizia

Vigili del fuoco in azione a Sassari per domare un grosso incendio che ha interessato un autoarticolato parcheggiato in via Umberto Nobile nel quartiere di Latte dolce.

Le fiamme hanno completamente distrutto la motrice del mezzo.

A dare l'allarme intorno alle 21 alcuni residenti della zona. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Indagini in corso per chiarire l'origine del rogo. Non si esclude il dolo.