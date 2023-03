Paura in mare, una barca affonda due persone soccorse

Due persone sono state soccorse in mare questa mattina, intorno alle 4, dai Vigili del fuoco di Cagliari intervenuti nella zona vicino all'isola di Serpentara dove una barca da pesca è affondata.

Il comandante dell'imbarcazione e un marinaio sono stati tratti in salvo e riaccompagnati in porto. Le loro condizioni di salute sono buone.