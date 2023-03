Percorsi dedicati alle donne sorde nei centri antiviolenza

I servizi offerti dai Centri antiviolenza gestiti dall'associazione Prospettiva Donna si ampliano per rendere accessibile alle donne sorde il percorso di affrancamento dalle situazioni di violenza. In collaborazione con il consiglio regionale sardo dell'Ens, è stato sottoscritto il protocollo "Segni che diventano voce" con un duplice obiettivo: fare luce sui tanti ostacoli che ancora oggi negano i diritti e le libertà fondamentali delle donne sorde e dare voce alle donne sorde che subiscono violenza. L'intesa è stata sottoscritta a Oristano in occasione della Giornata internazionale della donna, per "non dimenticare le molteplici discriminazioni e violenze di cui le donne sono state e sono tutt'ora oggetto in tutte le parti del mondo". Da anni Prospettiva Donna nei Centri antiviolenza e nelle case rifugio di Olbia e di Oristano, accoglie e supporta le donne che subiscono violenza di genere, in percorsi di libertà, secondo una visione intersezionale per sostenere al meglio donne che subiscono discriminazioni multiple. "Il rapporto della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (Fish Onlus), ci deve far riflettere - spiega l'associazione - Nello specifico, oltre a fornirci dati relativi a tutte le tipologie di disabilità, riporta che ben il 20,4% delle donne ha disabilità sensoriali e l'8,8% delle donne sorde ha dichiarato di aver subito almeno una tipologia di violenza nella vita. Parlare di violenza sulle donne sorde significa riconoscere proprio l'esistenza di plurime discriminazioni basate sul genere e sulla disabilità. Per loro spesso chiedere aiuto diventa inaccessibile poiché si frappongono barriere comunicative e pregiudizi".