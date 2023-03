Persecuzioni e minacce contro l'ex, arrestato un 47enne ad Alghero

Un istruttore di body building di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia ad Alghero per atti persecutori nei

confronti della ex compagna.

L'uomo già nel 2021 si era reso protagonista di violenze contro un'altra donna con il quale aveva avuto una relazione. Reati per i quali era stato era stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla vittima.

Ora un'altra donna lo ha denunciato: da tempo l'uomo era diventato per lei un incubo. La perseguitava facendo circolare in chat telefoniche foto intime della donna. Gli agenti, dopo le opportune indagini, lo hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip del tribunale di Sassari, su richiesta della Procura.

In casa dell'uomo i poliziotti hanno trovato e sequestrato tre pugnali e una pistola a gas compresso, facilmente

confondibile con una pistola autentica. Le indagini proseguono perché gli inquirenti sospettano che altre perosne possano essere state oggetto di persecuzione da parte dell'istruttore.