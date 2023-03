Pestata a sangue a Irgoli, fidanzato resta in carcere

Il gip del tribunale di Nuoro Giacomo Ferrando ha convalidato la misura cautelare in carcere per Sebastiano Secci, il 55enne di Irgoli accusato del tentato omicidio della fidanzata, dopo il pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica e il ricovero della 50enne in Rianimazione all'ospedale San Francesco di Nuoro. La misura arriva a poche ore dall'interrogatorio di garanzia nel carcere di Badu 'e Carros dell'uomo, che si è difeso davanti al giudice negando le accuse di aver massacrato di botte la donna, ancora ricoverata al San Francesco ma non più in pericolo di vita. Il gip ha quindi accolto la richiesta di convalida dell'arresto del Pubblico ministero e respinto l'istanza di una misura meno afflittiva sollecitata dalla difesa.