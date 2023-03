Piante, paletti e dune contro l'erosione del lungomare Poetto

Il mare prende sempre più spazio, ogni anno toglie al Poetto circa un metro di spiaggia. Contro l'erosione Cagliari mette in campo barriere naturali e passerelle.

Il progetto si chiama Tuvarium e i lavori sono in corso. All'altezza di ogni percorso d'accesso ci sarà una struttura a forma di onda: servirà a bloccare la sabbia. La commissione comunale Ambiente si è riunita proprio in riva al mare per un sopralluogo nella zona delle operazioni salva spiaggia.

A Quartu, invece, come ha confermato uno studio commissionato dal Comune, la spiaggia ha perso dai venti a sessanta metri di arenile.

Si riparte dalla protezione di quello che si può salvare. Ad esempio dalle recinzioni delle dune embrionali che rispetto alla battigia sono alte anche due metri. E si continua con percorsi obbligati, ma anche comodi, per accedere alla spiaggia con nuove passerelle e ingressi all'arenile attenti alla tutela delle dune e delle piante che stanno crescendo a bordo strada.

Il cantiere potrebbe essere concluso per giugno-luglio.

Tra le misure di protezione e prevenzione anche nuovi cartelli e delle oasi fumatori.