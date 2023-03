Ora è ufficiale, Piero Comandini è il nuovo segretario regionale del Pd. Dopo quattro giorni di attesa e uno spoglio di due sezioni a grande distanza dalla chiusura delle urne, il verdetto è arrivato dalla commissione regionale per il congresso al termine delle ultime verifiche. Comandini ha ottenuto 66 delegati all'assemblea regionale sui 130 totali pur avendo conquistato 3mila voti in meno dell'avversario Giuseppe Meloni. Il neo segretario ha avuto 15.527 preferenze, Meloni 18.581. Comandini ha vinto in quattro collegi (Cagliari, Oristano, Medio Campidano e Sulcis), mentre Meloni ha vinto in tre (Sassari, Nuoro e Olbia): pari in Ogliastra la cui partita si è chiusa con due delegati a testa. Comandini, 62 anni, laurea in geologia, è stato consigliere comunale a Cagliari e assessore provinciale al Turismo e alle Attività produttive, attualmente è consigliere regionale. Il neo segretario guarda già avanti. "Sono felice per l'elezione, dice, da subito lavorerò insieme a Giuseppe Meloni affinché il Pd unito possa costruire l'alternativa al governo regionale sardo leghista". Da parte di Meloni la disponibilità al dialogo c'è. "Attendo di conoscere le idee di Piero per il futuro del partito e della coalizione", dice il consigliere gallurese, che nei prossimi giorni farà il punto con la quadra che l'ha sostenuto nella corsa delle primarie.

Guarda il servizio di Lorenzo Manunza.