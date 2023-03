Poliziotti aggrediti a Cagliari, solidarietà del ministro Piantedosi

"La mia vicinanza e solidarietà ai poliziotti aggrediti a Cagliari durante un controllo antidroga". Così il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi che, nel condannare fermamente ogni azione violenta contro gli operatori delle Forze dell’ordine, ha espresso "gratitudine per l’impegno e la professionalità di chi ogni giorno lavora con sacrificio per garantire la sicurezza sui nostri territori".

Sono due cittadini algerini poco più che ventenni i giovani arrestati per aver aggredito la polizia durante un controllo antidroga in piazza del Carmine. Gli extracomunitari si sono scagliati contro gli agenti che li stavano identificando.

Un poliziotto è caduto per terra ed è stato preso a calci ed è stato portato all'ospedale Brotzu con diversi traumi mentre due suoi colleghi hanno riportato ferite più lievi. Altri giovani nordafricani presenti nella piazza si sono uniti ai due aggressori e sono in corso le indagini per identificarli. Uno dei due algerini arrestati, che hanno tra i 23 e 24 anni, è regolarmente presente sul territorio italiano mentre l'altro irregolare ha precedenti di polizia per droga e reati contro il patrimonio. Per lui l'accusa oltre che di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale è anche di spaccio di stupefacenti.