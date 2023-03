Si ferma momentaneamente la protesta dei due dirigenti sindacali che si erano incatenati ai tornelli all'ingresso dello stabilimento della Portovesme Srl. La UILTEC nazionale regionale e territoriale ha chiesto ai dirigenti di sospendere il presidio per portare la loro solidarietà ai lavoratori dello stabilimento di San Gavino, che in questo momento rischiano una totale fermata del sito e la prospettiva di una cassaintegrazione a zero ore.