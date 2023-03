Portovesme srl: il governo convoca Regione e azienda per domani alle 15

A tre giorni dalla discesa dei quattro operai dalla ciminiera dello stabilimento della Portovesme srl, il governo compie il primo passo del percorso: per domani alle 15 a Roma, la sottosegretaria con delega alle imprese in crisi Fausta Bergamotto ha convocato, per un confronto in presenza, la Regione e l'amministratore delegato dell'azienda Davide Garofalo. La delegazione regionale sarà guidata dal presidente Christian Solinas. Con lui anche i tre assessori al Lavoro (Ada Lai), all'Industria (Anita Pili) e alla Difesa dell'ambiente (Marco Porcu). La notizia della riunione è arrivata in mattinata a San Gavino, dove i cento operai (40 diretti, 60 fra interinali e indotto) della locale fonderia attendono con il fiato sospeso gli sviluppi della vertenza. Dalle 11 è in corso un' assemblea alla presenza delle rsu e delle segreterie territoriali dei sindacati.