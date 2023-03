Portovesme srl, sit in davanti ai cancelli della Fonderia

Venerdì 24 marzo dalle 9.30 a San Gavino sit-in dei lavoratori della Portovesme srl nel piazzale di fronte allo stabilimento in occasione dell'incontro che si terrà in mattinata a Roma tra i ministri competenti, l'azienda e le segreterie sindacali per risolvere la vertenza energia. La Rsu dello stabilimento di San Gavino chiede la partecipazione del maggio numero di persone per avere il supporto che garantisca voce e visibilità alla situazione drammatica dei lavoratori diretti e dell'indotto dopo la comunicazione da parte dell'azienda di procedere con l'iter di apertura della cassa integrazione straordinaria.