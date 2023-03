Prima notte sulla ciminiera per i quattro operai della Portovesme srl

Hanno passato la notte a cento metri di altezza sulla ciminiera diventata simbolo della protesta dei lavoratori della Portovesme srl. Quattro di loro sono arrivati al secondo giorno di occupazione. La ciminiera è quella della linea piombo, Kss, che a un anno da quella zinco, entra in crisi. E proprio la prospettiva di inizio della cassa integrazione a rotazione per i lavoratori diretti ha fatto partire la clamorosa iniziativa. Nonostante freddo, pioggia e un'allerta meteo, i quattro non hanno intenzione di desistere. Intanto ieri è arrivata la notizia sulla convocazione da parte del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del tavolo sulla Portovesme per venerdì prossimo (3 marzo) alle 10. Sono stati invitati i rappresentanti della Regione Sardegna, delle istituzioni locali, dell'azienda e delle parti sociali. La causa della crisi del polo industriale e dello stabilimento di Portovesme è il caro energia. La multinazionale Glencore, che controlla lo stabilimento, è arrivata a dover pagare da poco più di 20 euro sino a quasi 800 euro a mega watt. Sino a oggi l'azienda aveva sospeso, sulla base di un accordo siglato a fine gennaio, la procedura di cassa integrazione. Ma la situazione non si è risolta. Il presidente della Regione Christian Solinas si rivolge all'azienda: "deve fare la sua parte", dice.