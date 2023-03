Processo Grillo, in aula l'amica della presunta vittima

Nuova udienza a Tempio del processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo, nato nel 2000, figlio di Beppe, e i suoi coetanei Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta.

Adelaide, ex compagna di scuola e cara amica della principale presunta vittima di questa vicenda, ha aspettato che il PM rileggesse tutte le sue dichiarazioni: all'arrivo in aula, non ricordava nulla di quello che nel luglio di tre anni fa aveva raccontato ai carabinieri di Milano. Dopo aver riascoltato le sue parole messe a verbale, ha confermate: la sua amica le raccontò dei suoi dolori e della violenza sessuale subita, mostrandole anche le foto del suo corpo quando c’erano ancora i lividi.

Un dialogo sviluppato anche nei messaggi, talvolta temporanei, dei social network. “Mi sentivo offuscata dall’alcol”, aveva detto la ragazza italo-norvegese che accusa, insieme a un’altra amica, Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi.



I quattro ragazzi sono imputati per violenza sessuale di gruppo, dopo i fatti che sarebbero avvenuti durante le vacanze in Costa Smeralda nel luglio del 2019. Avevano ospitato le ragazze in casa Grillo dopo una lunga serata al Billionaire.



