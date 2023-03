Prorogato fino alla fine dell'anno il servizio per le isole minori

I collegamenti marittimi in continuità territoriale con le isole di San Pietro, La Maddalena e Asinara sono stati prorogati fino alla fine dell'anno. La comunizazione arriva dall'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro. "Abbiamo seguito - spiega l'esponente della Giunta Solinas - le valutazioni emerse nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Cagliari. Si è venuta a creare una situazione grave a causa del disinteresse degli operatori a partecipare alle procedure a evidenza pubblica per l'affidamento dei collegamenti con le isole minori e la proroga si è resa necessaria per garantire la continuità del servizio pubblico a partire dal primo aprile".