Pubblicato il bando per la Civitavecchia, Arbatax, Cagliari

Il bando per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo tra Civitavecchia, Arbatax e Cagliari e viceversa vale oltre 42 milioni di euro. Gli uffici ministeriali prevedono però come costo complessivo del servizio 72 milioni a carico dell'armatore aggiudicatario. Tra i requisiti: servizio trisettimanale, con almeno due approdi intermedi ad Arbatax a distanza di almeno due giorni. Le corse avranno una durata massima di 13 ore tra Civitavecchia e Cagliari, 9 tra Civitavecchia e Arbatax e 5 tra Arbatax e Cagliari. L'orario di partenza non dovrà essere prima delle 19. Le navi dovranno avere una capacità di trasporto passeggeri non inferiore a 900 persone, di cui 500 in posti fissi (cabina o poltrona) e 1.200 metri lineari di corsia per auto e trailer. La gara scade il 5 maggio e sarà valida 3 anni con una possibile proroga di 6 mesi, del valore di circa 7 milioni di euro. Il precedente bando era stato vinto da Grimaldi nel 2021.