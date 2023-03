Pula, cade da un ponteggio. Grave un operaio

Un operaio di circa 60 anni è caduto da un ponteggio mentre stava eseguendo dei lavori su uno stabile in via Garibaldi, a Pula. In base a una prima ricostruzione avrebbe perso l'equilibrio per poi precipitare nel vuoto: un volo di alcuni metri e poi l'impatto sul terreno. L'uomo è stato subito soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pula e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Policlinico di Monserrato in codice rosso.

A Pula sono arrivati anche gli uomini del Nil, il Comando tutela del lavoro dell'Arma, per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare la sicurezza dell'impalcatura.