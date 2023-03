Rapina a Selargius, ordinanza di custodia per Antonio Demelas

Un “cold case” risolto grazie alla prova del DNA ha consentito di individuare uno dei responsabili della rapina in casa commessa il 17 febbraio del 2016 a Selargius. Durante la notte quattro malviventi si erano introdotti nell'abitazione di un uomo e dopo averlo picchiato e legato, lo avevano costretto a consegnare le chiavi della cassaforte. Dalla quale avevano prelevato quattro fucili, una pistola e 60 euro in contanti. Durante la fuga però uno dei rapinatori aveva perso un guanto in lattice e la federa del cuscino utilizzata per trasportare la refurtiva. E' grazie alle tracce di DNA trovate dal RIS di Cagliari in questi due reperti che si era risaliti al profilo genetico di due persone, all'epoca ignote (in quanto il loro profilo non era all'interno della banca nazionale). E' stato un riscontro successivo a far emergere un nome: quello di Antonio Demelas. L'uomo, che nel 2021 era stato indagato per la scomparsa a Mogorella della moglie Marina Castangia, 60 anni, parrucchiera (che secondo gli inquirenti sarebbe stata uccisa), era successivamente stato arrestato per violenza sessuale su minore: i presunti abusi dell'uomo erano emersi proprio durante le indagini sulla scomparsa della 60enne. Ma c'è di più: Marina Castangia secondo gli investigatori potrebbe aver scoperto le violenze del marito, fatto che avrebbe accentuato le tensioni tra i due prima che la donna svanisse nel nulla. L'inserimento nella banca dati delle impronte digitali e del DNA di Demelas ha portato quindi a individuare una corrispondenza precisa: sul guanto trovato dopo la rapina del 2016 c'erano le sue tracce. A notificare al 70enne un'ordinanza di custodia cautelare nel carcere di Uta sono stati i carabinieri della stazione di Selargius.