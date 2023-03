Record di presenze, ma timori per la mancanza di lavoratori

In Sardegna la stagione turistica 2023 promette bene. Secondo i dati diffusi dall'agenzia Italpress, l'Isola è accreditata di una crescita significativa con una previsione di oltre 14 milioni di presenze, + 11,9% rispetto al 2022. Per l'assessore Gianni Chessa il dato è sottostimato alla luce della crescita delle prenotazioni sulle destinazioni sarde, legato sia alle campagne promozionali messe in campo dalla regione, sia ai 42 eventi sportivi internazionali che saranno ospitati nell'isola fra marzo e ottobre. Il responsabile del turismo sottolinea poi l'ottimo dato di partenza degli arrivi: nel 2022 sono arrivati in porti e aeroporti sardi più di 7 milioni di persone, duemila in meno rispetto all'anno record del 2019. Un dato destinato a crescere, secondo Chessa, che rimarca anche l'aumento della permanenza media nell'isola da 4 a 5 giorni. Ma la prossima stagione - secondo i dati pubblicati da italpress - risentirà ancora delle difficoltà a reperire lavoratori del turismo: camerieri, cuochi e lavapiatti. Per la sardegna si prevede una riduzione della disponibilità del 38 per cento